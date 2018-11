Musikresa i den amerikanska södern

15–26 maj 2019. För alla med minsta intresse för jazz, blues, rock eller country eller cajunkökets härliga mat, väntar oförglömlig resa i den amerikanska södern. Ciceron på resan är musikern och Tidningen Vi:s musikkrönikör Johan Norberg.

Resan börjar i Atlanta där vi bland annat ser höjdpunkter som Martin Luther King Memorial, hippa utvecklingsprojektet Beltline, marknadsområdet Krog Street, Swan House, CNN Center och Coca Cola-museet.

Rundresan tar oss sedan vidare, via Lynchburg där vi besöker destilleriet Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, till countrymusikens hjärta Nashville. Här besöker vi bland annat Country Music Hall of Fame med alla glittriga kostymer, udda instrument och Elvis Presleys Solid Gold Cadillac. Vi får även möjlighet att beträda klassisk mark i form av Studio B där storheter som Dolly Parton, Elvis Presley, Patsy Cline och Jim Reeves spelat in många av sina berömda hits.

I Memphis väntar sedan paradgatan Beale Street och Lorraine Motel där Martin Luther King mördades. Vi besöker också Sun Studio där BB King, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison och Johnny Cash spelat in många av sina skivor. Och så klart Elvis hem Graceland som numera är ett museum.

Resan tar oss också till Natchez med sina palatsliknande plantageägarvillor, Baton Rouge som är känd för sin spännande mat och musik och Layafette där vi viker kvällen åt områdets kulinariska specialiteter från cajunköket.

Vi avslutar vår innehållsrika New Orleans.

RESEFAKTA

TID: 15–26 maj 2019.

PRIS FÖR PRENUMERANTER: 38 600 kronor. Icke-prenumeranter: 40 600 kronor. Enkelrumstillägg: 7 900 kronor.

INFO OCH ANMÄLAN: Scandorama, tel 040-600 00 00, www.scandorama.se/viresor.

I PRISET INGÅR: Flyg till Atlanta samt hem från New Orleans, rundresa med svensktalande guide, engelsktalande lokalguider i Memphis och New Orleans, Johan Norberg som ciceron, del i dubbelrum, 3 frukostar (dag 2, 7-8), 2 middagar (dag 3 och 7), stadsrundturer enligt dagsprogram, inträden enligt dagsprogram.

Johan Norberg är gitarrist, kompositör, musikproducent och återkommande skribent i Tidningen Vi.

Läs hela programmet här.